Aber Geschenke zum Muttertag? Wozu? Statt Euch beschenken zu lassen, solltet Ihr einfordern, dass jeder Tag im Jahr Muttertag ist. Ansonsten ist der Muttertag so überflüssig wie der I-love-my-dentist-day, der Welttag gegen die Misshandlung älterer Menschen oder der Tag des deutschen Schlagers. Einmal jährliche Zahnpflege Zahnpflege Was uns die Zahnfee verschwieg reicht schliesslich auch nicht aus, und man soll das ganze Jahr hindurch niemanden misshandeln. Und wer Schlager mag, schaltet auch nicht bloss am dritten Samstag im Januar die SRF-Musikwelle ein.



Also, liebe Mütter: Euch steht mehr zu als ein jährlicher Gedenktag.



Wenn Ihr Euch aber mit Schokolade und Blumen zufrieden gebt, dann wäre das, wie wenn sich die Gewerkschaften damit abgefunden hätten, dass die Arbeitnehmenden am 1. Mai in einigen Kantonen frei haben – oder sich vom Genfer- bis zum Bodensee zumindest ein Feierabendbier leisten können.