Doch was, wenn sich die Situation trotz aller Bemühungen nicht bessert?



Dahinter könnten grosse Selbstzweifel stecken, sagt Frick. Der Buchautor nennt als berühmtes Beispiel für ein entmutigtes Kind den Schriftsteller Franz Kafka. Dieser beschrieb in einem Brief an den Vater, wie er von ihm eingeschüchtert wurde und dass er für ihn offenbar nichts richtig machte. Dadurch verlor Kafka jegliches Zutrauen in sein eigenes Tun. «Wenn die innere Stimme dem Kind ständig sagt: ‹Ich genüge nicht›, dann findet es ohne Hilfe oft nicht mehr raus.» Eine Abwärtsspirale setzt sich in Gang: Das Kind gibt bei einer Tätigkeit nach kurzer Zeit auf – und erlebt den erwarteten Misserfolg. Je mehr negative Erlebnisse das Kind hat, desto mehr verfestigt sich die Meinung, dass es unfähig oder ungeliebt ist.