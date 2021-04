Beobachter: Frau Hug, in unserer Gesellschaft gilt es als Tugend, wenn Kinder früh schlafen gehen. Wieso eigentlich?

Martina Hug: Die meisten Kinder sind tatsächlich Morgenmenschen, das heisst, sie sind am Morgen beizeiten wach und am Abend relativ früh müde. Und sie brauchen tatsächlich viel Schlaf. Die Gesellschaft richtet sich eher nach diesen Kindern, weil sie in der Mehrheit sind. Kinder, die wenig Schlaf brauchen und eher Abendmenschen sind, passen nicht so gut in dieses Schema. Für sie ergeben sich mehr Herausforderungen.