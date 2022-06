Von 344 geprüften Produkten enthielten 94 Prozent zu viel Salz, Fett und Zucker. Nur 20 Produkte entsprachen dem Nährwertprofil der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für ausgewogene Lebensmittel.



Dass diese Lebensmittel schaden, zeigt ein Bericht der WHO von Anfang Mai 2022. Demnach sind in der Schweiz bereits 23 Prozent der 5- bis 9-Jährigen Kinder von Übergewicht betroffen. Bei den 10- bis 19-Jährigen sind es 21 Prozent. Die Konsumentenschutzorganisationen fordern nun mehr Transparenz und eine Werbebeschränkung für diese Produkte.