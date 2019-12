Eine wichtige Regel in der Familie war, dass Rosa als jüngere Schwester keine Verantwortung für Marc übernehmen musste, nicht in die Rolle einer Betreuungsperson schlüpfen musste. «Diese Rollenverteilung hat uns das Zusammenleben ganz klar erleichtert», sagt Rosa. Sie erinnert sich gern an die Dienstagnachmittage, die «immer nur mir und meiner Mutter gehörten». Sie lächelt. Diese Stunden nur zu zweit seien sehr schön gewesen, «heilig». «Ich weiss gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Nichts Besonderes, wahrscheinlich. Aber es gab dann mal nur mich und meine Mutter.»