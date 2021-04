Zu oft Druck

Aber fehlt während einer Geburt manchmal nicht einfach die Zeit, um gründlich zu informieren? Um der Frau ausreichend Zeit zum Überlegen und Entscheiden zu geben? Natürlich gebe es solche Situationen, sagt Oelhafen. «Aber die können gar nicht so häufig sein, wie Druck gemacht wird.» Als Laie könne man die Gefahr in einer solchen Situation nicht so gut einschätzen. «Sobald ausgesprochen ist, was im schlimmsten Fall passieren könnte, wollen die Eltern die Verantwortung nicht mehr übernehmen. Und auch nicht die Hebammen, auch wenn sie die Situation vielleicht anders einschätzen.»