5. Bei wem bleiben die Kinder?

In der Regel behalten bei einer Trennung die Eltern das gemeinsame Sorgerecht Gemeinsames Sorgerecht Was bedeutet «gemeinsames Sorgerecht»? . Nur die Obhut wird geregelt; das heisst, es wird bestimmt, bei wem die Kinder während der Trennungszeit wohnen. Auf Wunsch eines Elternteils oder des Kindes muss das Gericht prüfen, ob eine geteilte Obhut möglich ist.



Entscheidend dabei ist, was für die Kinder die beste Lösung darstellt und welcher Elternteil die bessere Gewähr dafür bietet, dass die Kinder sich in geistig-psychischer, körperlicher und sozialer Hinsicht altersgerecht optimal entfalten können. Zudem sollten Geschwister ohne grossen Altersunterschied möglichst nicht getrennt werden. Irrelevant ist, wer die Verantwortung für die Trennung trägt.



Eine wichtige Rolle spielt aber die bisherige Aufgabenteilung. Hat überwiegend die Mutter die Kinder betreut, während der andere Elternteil voll erwerbstätig war, wird das Gericht die Kinder in der Regel der Mutter zusprechen, es sei denn, gewichtige Gründe sprechen dagegen.



Wer die Obhut hat, kann in alltäglichen und dringenden Kinderbelange allein entscheiden. Der andere Elternteil darf regelmässig Kontakt mit den Kindern haben. Als Minimallösung ist ein regelmässiges Besuchsrecht sowie zusätzlich ein Ferienbesuchsrecht festzulegen.