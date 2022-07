Es kommt darauf an, ob Sie eine sogenannte Indexklausel in Ihrem Scheidungsurteil haben. Nur wenn das der Fall ist, ist eine Anpassung der Alimente an die Teuerung grundsätzlich möglich. Häufig lauten die Indexklauseln so, dass die Alimente auf den 1. Januar anzupassen sind, und zwar nach dem Stand des Landesindexes für Konsumentenpreise per Ende November des Vorjahres. Wenn auch Ihr Urteil eine solche Klausel enthält, können Sie also frühestens auf den 1. Januar 2023 die Erhöhung der geschuldeten Alimente verlangen, wobei der Indexstand im kommenden November dann höher sein muss als bei der Festlegung der Alimente.