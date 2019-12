Chefarzt Thomas Ihde, der auch als Präsident der Stiftung Pro Mente Sana wirkt, sieht die kantonalen psychiatrischen Dienste in der Pflicht. «Wir brauchen einen grösseren Pool an Experten.» Die IV halte an umstrittenen Gutachtern fest, weil es allgemein zu wenige gebe. «Öffentliche Dienste sollte man verpflichten, Gutachter zu stellen und auszubilden.» Auch Zweitgutachten würden die Verfahren fairer machen. «Wenn die Diskrepanz zwischen dem Urteil des behandelnden Arztes und dem des Gutachters zu gross ist, müsste es ein Zweitgutachten geben.»