Was sind die Vorteile des Modells?

Florian Schubiger von der Vorsorgeberatungsfirma Vermögenspartner AG ist unabhängiger Finanzexperte. Er findet das Lebensarbeitszeitmodell ein «effizientes und faires System». Personen mit hohem sozialem Status würden in der Regel eine längere Ausbildung geniessen, sagt er. Das würde durch die Kopplung des Rentenalters an die Beschäftigungsjahre berücksichtigt werden. Wer zum Beispiel erst mit 27 Jahren berufstätig wird, kann erst mit 71 Jahren in Rente. Wer hingegen schon mit 20 Jahren ins Berufsleben einsteigt, soll mit 64 Jahren vorzeitig pensioniert werden.