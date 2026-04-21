Auch wenn Sie nicht gleich eine Stelle finden, wird Ihnen kein fiktiver Lohn mehr angerechnet. Falls das RAV Sie als nicht vermittelbar einschätzt oder sobald Sie sich während zweier Jahre ausreichend, aber erfolglos beworben haben, kann die EL-Stelle während der folgenden zwölf Monate auf Ihre Arbeitsbemühungen verzichten. Auch wer in einer geschützten Werkstätte arbeitet, bekommt in der Regel keinen fiktiven Lohn angerechnet.