Immer grössere Vielfalt

Ein zweiter Trend sei die immer feinere Segmentierung der Anlagestrategien, sagt Schudel – von nachhaltigen bis hin zu hochdynamischen Produkten mit einem Aktienanteil von 100 Prozent sei heute alles im Angebot. Das bedeute aber auch, dass die finanzielle Bildung der Anlegerinnen und Anleger an Gewicht gewinne. Denn die grössten Risiken lägen selten in den Produkten selbst, sondern in einer Anlagestrategie, die nicht zum Zeithorizont und zur Risikofähigkeit der Anleger und Anlegerinnen passe, erklärt Schudel weiter. Konkret: Wer finanziell wenig Manövrierraum hat und schon auf die Pensionierung zusteuert, der fährt mit konservativen Produkten besser; jüngere oder finanziell bessergestellte Anleger und Anlegerinnen können sich auch bei den Säule-3a-Fonds etwas mehr Beinfreiheit herausnehmen.