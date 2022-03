Sind die QR-Codes sicher?

Skeptiker bemängeln, dass Betrüger relativ einfach Rechnungen erstellen können, die im QR-Code falsche Angaben enthalten. Die Zahlungsdienstleisterin Six entgegnet, das neue System sei gleich sicher wie die alten Einzahlungsscheine, zudem seien mittels QR-Code nur Gutschriften auf Konten in der Schweiz und in Liechtenstein möglich. Zu empfehlen ist auf jeden Fall, nach dem Einlesen des Codes die Informationen im Klartext abzugleichen. Mehr Tempo beim Erfassen heisst nicht, dass man weniger sorgfältig prüfen muss, an wen eine Zahlung geht, bevor man sie freigibt.