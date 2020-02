Natürlich ist der Brief ein glänzendes Stück PR und will Fink damit Blackrock weisswaschen. Das muss er auch, seine Firma steht in der Kritik. In Sachen Klimaschutz gilt sie als schwarzes Schaf der Branche. Aber genau das macht den Kurswechsel so brisant. Denn schon wenig kann viel auslösen.