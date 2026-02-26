Doch am Telefon beharrte der Zurich-Mitarbeiter darauf, der Autogarage nur den Betrag ohne Mehrwertsteuer zu zahlen. Um die 600 Euro zurückzubekommen, müsse Weis die Rechnung zuerst selber bezahlen, dann das Auto in die Schweiz ausführen, die Reparatur verzollen und dann den Betrag von der Firma in Klagenfurt zurückverlangen. Es gebe aber gar keine gesetzliche Grundlage, die diese dazu verpflichtet hätte, es auch tatsächlich zu tun. Und wenn, dann würde nur Mehrwertsteuer für Ersatzteile erstattet, nicht für Arbeitszeit, findet Alfred Weis heraus.