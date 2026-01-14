Hersteller verweisen auf Netzwerkbetreiber

Der Beobachter hat andere grosse Automarken gefragt, welche Lösungen sie ihren Kundinnen und Kunden anbieten. Die Reaktionen waren – ähnlich wie bei BMW – sehr zurückhaltend. Auch Mercedes schreibt, eine technische Nachrüstung der Fahrzeuge sei nicht möglich. Emil Frey, Importeur von Marken wie Toyota, Subaru und Citroën, empfiehlt Kundinnen und Kunden, sich bei ihrer Garage zu melden – ohne zu spezifizieren, wie es dann weitergehen soll.