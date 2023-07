Der Anteil der Erbschaften und Schenkungen am Volkseinkommen ist in den letzten fünfzig Jahren gestiegen. Von 5 Prozent im Jahr 1975 auf 13 Prozent im Jahr 2011, zeigt der Lausanner Ökonomieprofessor Marius Brülhart in seinem Bericht «Erbschaften in der Schweiz».