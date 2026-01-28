Es ist darum entscheidend, dass Sie Ihren Erben den Zugang zum privaten Schlüssel (Private Key) Ihrer Krypto-Geldbörse (Wallet) ermöglichen. Wie Sie das am besten tun, hängt auch davon ab, welche Form Ihre Wallet hat. Wenn es beispielsweise ein USB-Stick ist, müssen Sie dafür sorgen, dass er nach Ihrem Tod nicht unabsichtlich entsorgt wird, bloss weil niemand weiss, wie wichtig und wertvoll er ist.