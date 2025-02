Unterschiede je nach Familienkonstellation

Je nach Familienkonstellation gibt es grosse Unterschiede bei den Erbbegünstigten. Verheiratete vererben den Grossteil ihres Nachlasses an ihre Ehepartner, Eltern an ihre Kinder. Das ist wenig erstaunlich, weil sie auch pflichtteilsgeschützt sind. Mehr Gestaltungsspielraum haben Unverheiratete ohne Nachkommen. Sie vererben ihr Vermögen grösstenteils an ihre Lebenspartner. Doch auch andere Verwandte und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) sind in den Testamenten im Vergleich zu anderen Familienkonstellationen häufiger vertreten.