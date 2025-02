Wer sichergehen will, dass das nicht passiert, kann mit seinen volljährigen Kindern einen Erbvertrag abschliessen. In diesem von einer Notarin zu beurkundenden Vertrag können die Kinder zum Beispiel ganz oder teilweise auf ihren Pflichtteil verzichten. Das ist meistens auch dann nötig, wenn man seinem Konkubinatspartner ein lebenslanges Wohnrecht in der gemeinsamen Liegenschaft garantieren will. Wer einen Erbvertrag abschliessen will, wendet sich am besten an eine spezialisierte Fachperson.