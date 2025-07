Checkliste «Aufsicht über Willensvollstrecker»

Sind Erben unzufrieden mit der Arbeit des Willensvollstreckers, können sie sich an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Mit einem Beobachter-Abo erfahren Sie in der Checkliste «Aufsicht über die Willensvollstrecker», welche Behörde in Ihrem Kanton zuständig ist.