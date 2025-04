«Es ist falsch, jetzt in Panik zu verfallen», sagt Sandro Ambühl, Verhaltensökonom an der Uni Zürich. Trumps Zölle seien nicht in Stein gemeisselt. Es könne gut sein, dass sie bald wieder gesenkt würden, und dann würden die Kurse auch schnell wieder ansteigen. «Wenn man jetzt aus Aktien aussteigt, macht man diese Verluste definitiv und kann nicht mehr von einer Kurssteigerung profitieren.»



In einer von Ambühls Vorlesungen an der Uni geht es um typische Fehler, die privaten Anlegerinnen und Anlegern unterlaufen. Sich von der Angst leiten zu lassen, gehört dazu – und eine ganze Reihe weiterer Fehler.