Goldmünze aus Naziversteck für 1,9 Millionen Franken in Zürich versteigert

Bei einer Auktion in einem Zürcher Nobelhotel ist am 6. November 2025 des Weiteren eine 100-Dukaten-Goldmünze für 1,9 Millionen Franken versteigert worden. Der Schätzpreis für das 350 Gramm schwere Stück aus dem 17. Jahrhundert lag bei 1,25 Millionen Franken.

Die Münze war das wertvollste Stück einer historischen Sammlung mit dem Namen «Traveller Collection». Diese wurde in den 1930er-Jahren von einem Sammler zusammengekauft.

Aus Angst vor den Nazis vergrub der Mann einen Teil der Sammlung in seinem Garten und starb kurz darauf. Nur seine Frau kannte das Versteck. Aufgrund ihrer Hinweise wurde der Schatz, der über 500 Gold- und Silbermünzen umfasste, in den 1990er-Jahren gehoben.

Der Numismatiker Christian Stoess, der die Sammlung katalogisiert hat, sagte gegenüber Radio SRF 1, er begrüsse den Verkauf: «Lieber kommen diese Münzen jetzt in neue Sammlungen, als dass sie weiter in der Erde oder im Tresor herumschmoren.»

Wer die Münze gekauft hat, bleibt laut dem Auktionshaus Numismatica Ars Classica vertraulich.