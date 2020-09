Beobachter: Viele Krankheiten entstehen durch zu wenig Bewegung oder eine schlechte Ernährung. Um einen gesunden Lebensstil zu fördern, bieten Krankenkassen deshalb Bonusprogramme. Wie funktionieren sie?

Felix Schneuwly: Bonusprogramme sind im Normalfall an Zusatzversicherungen gekoppelt. Sie spornen Frauen und Männer an, etwas für ihre Gesundheit zu tun – sei es über ein Fitnessabo, einen Schrittzähler, eine Ernährungsberatung oder mit einer Rauchentwöhnung. Wer sein Ziel erreicht, bekommt Gutscheine oder Rabatte, zahlt also weniger Prämien.