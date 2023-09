Die Änderung der Branchenvereinbarung erfolgt just in dem Moment, in dem der Bundesrat verbindliche Regeln für das Akquise-Geschäft der Versicherungen festlegen wollte: Er schickte die bisherige Branchenvereinbarung diesen Sommer in die Vernehmlassung, um sie für allgemeinverbindlich zu erklären. Damit sollten die früheren Bestimmungen per 1. Januar 2024 auch für jene Versicherungen gelten, die bisher der Vereinbarung nicht beigetreten waren.