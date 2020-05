Asta Breitenmoser ist in der achten Woche schwanger, als der Gynäkologe beim Ultraschall beim Embryo keinen Herzschlag Kindstod Abschied von den Engelskindern mehr feststellen kann. «Mein Mann fragte ihn, wann denn das Herz wieder anfängt zu schlagen; wir beide realisierten in dem Moment gar nicht, was uns der Arzt da sagte, wir standen so unter Schock», erzählt die heute 38-jährige zweifache Mutter. Am gleichen Nachmittag kauft sie die verschriebenen Tabletten, um die Fehlgeburt einzuleiten. «Ich ertrug das Gefühl nicht, einen toten Embryo in mir zu tragen», erinnert sie sich an die Situation im Spätherbst 2018.