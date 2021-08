Vergangenen Dezember hat der Beobachter schwere Missstände beim Krankenkassenvermittler Swiss Home Finance publik gemacht Krankenkassenvermittler Swiss Home Finance Mit Fake-Unterschrift zum Kassenwechsel . Jetzt, acht Monate später, kritisiert dessen Besitzer Benard Duzhmani den Artikel in grossen Inseraten in der «NZZ am Sonntag» und in «20 Minuten». Insbesondere moniert er, der Beobachter bediene negative Reflexe zu seinem Herkunftsland Kosovo.