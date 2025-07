Ist die Krankenkasse zu teuer? Kein Problem, einfach zu einer günstigeren wechseln. Der Haken: Man kann nicht wechseln, solange man unbezahlte Rechnungen hat – egal ob für Prämien, Kostenbeteiligungen oder Verzugszinsen. So will es das Gesetz. Monat für Monat kommen so weiter die hohen Prämienrechnungen, im schlimmsten Fall beginnt die Schuldenspirale zu drehen.