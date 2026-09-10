Sparen bei der Grundversicherung – so läufts

Vergleichen und zum günstigsten Angebot wechseln: So einfach geht das bei der Grundversicherung. Niemand muss Angst haben, dass die neue Krankenkasse Nein sagt – das können die Kassen bei der Grundversicherung nicht. Unabhängig davon, wie alt jemand ist oder wie schwer die gesundheitlichen Probleme sind.