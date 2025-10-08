Im Herbst herrscht bei den Krankenkassen administrativer Hochbetrieb. Einerseits werden die Policen mit den Prämien fürs nächste Jahr verschickt, anderseits treffen alle Änderungswünsche der Versicherten ein. Entsprechend lang ist die Bearbeitungszeit.
Doch selbst wenn etwas schiefgehen sollte: Bleiben Sie gelassen, denn versichert sind Sie in der Grundversicherung in jedem Fall.
Kündigungstermine
Grundversicherung
Die Kündigungsfrist bei der alten Kasse beträgt einen Monat auf Ende Jahr, das heisst: Das Kündigungsschreiben (siehe Musterbrief unten) muss spätestens am letzten Arbeitstag im November bei Ihrer Krankenkasse eintreffen.
