Das Schweizerkreuz im Logo, das Wortfragment «admin» in der Webadresse – das Vergleichsportal Krankenkassenadmin.ch gibt sich öffentlich-rechtlich und damit neutral. Das weckt Vertrauen und lässt die Vermutung aufkommen, dass seine Berater unabhängig sind. Und damit also diejenigen Versicherungen verkaufen, die für die Versicherten am besten und preisgünstigsten sind, und nicht jene, für die sie die höchste Vermittlungsprämie erhalten.



Also flugs das Kontaktformular für eine Beratung ausfüllen. Innert Kürze melden sich vier verschiedene Agenten, die irritierenderweise voneinander nichts wissen. Jeder drängt sofort auf eine Beratung, per Telefon, persönlich bei einem Treffen oder über Zoom. Auf Nachfrage behauptet einer: «Wir sind das Vergleichsportal vom Bund, wissen Sie… damit alles sauber abläuft. Wir sind keine Broker.»