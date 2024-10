Rechtlich sei die Aktion von Coop zwar in Ordnung. Was viele Coop-Kundinnen und -Kunden aber nicht wüssten: Der Detailhändler hat vor zwei Jahren ein Tool entwickelt, mit dem er seine Kundendaten aufbereiten und auswerten kann – und die verkauft er an Partner weiter. «Was dort wie zusammengestellt und an wen verkauft wird, ist eine komplette Blackbox», sagt Jucker.