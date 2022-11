Vor der Operation: Mit der Kasse reden

In der Schweiz werden laut Bundesamt für Gesundheit jährlich rund 100'000 Katarakt-Eingriffe durchgeführt. Fast ebenso oft stellt sich die Frage: Wer zahlt? In erster Linie muss eine Katarakt-Operation durch die Grundversicherung bezahlt werden. Heutzutage sind stationäre Aufenthalte nach dem Eingriff sehr selten. Liegt ein medizinischer Grund dafür vor, muss die Versicherung zahlen. So oder so sind Betroffene vor einer Operation gut beraten, eine Kostengutsprache bei ihrer Kasse einzuholen.