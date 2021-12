Dass die Versicherung nicht zahlen wird, realisierte Herbert Fluri* (Name geändert) erst am vierten Tag im Spital. Er wurde so wütend, dass sein Blutdruck stieg. Der Patient habe sich «stark aufgeregt, da ihm mitgeteilt wurde, dass seine Krankenkasse den Spitalaufenthalt nicht bezahlt», steht im Pflegeprotokoll. Das war im April im Spital Langenthal. Strittig ist der Fall bis heute.



Fluri war, ohne es zu merken, in eine Kostenfalle getappt, als er wegen eines Notfalls ins Spital musste. Dabei hatte der 77-Jährige seit Jahren Halbprivat-Prämien einbezahlt, um genau das zu verhindern. Dass seine Krankenkasse KPT wegen des Tarifs im Streit mit dem Spital Langenthal liegt und seit Januar keinen Zusatzversicherungs-Vertrag mehr hat, konnte er nicht wissen.