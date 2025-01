Der Arbeitgeber hat keinen direkten Einfluss auf den Zins, er wird von Ihrer PK festgelegt und hängt indirekt von der Rendite der Vermögensanlagen ab. Der Bundesrat legt jeweils im Herbst den Mindestzins für das Folgejahr fest. Für 2024 und 2025 liegt er bei 1,25 Prozent (1 Prozent im Jahr 2023). Im Idealfall schreibt Ihre PK aber mehr Zins gut.

Wenn Sie bereits ein hohes Alterskapital haben, kann das einen grossen Unterschied ausmachen. Bei einem Guthaben von 500’000 Franken bedeutet ein Zins von 4 Prozent, dass Sie 20’000 Franken zusätzlich erhalten.

Hinweis: Wenn in Ihrem PK-Ausweis die Verzinsung nur in Franken, aber nicht in Prozent aufgeführt ist, kann man das auch so ausrechnen: Zinsgutschrift in Franken × 100 geteilt durch Alterskapital am 31.12.2023 = Verzinsung in Prozent.