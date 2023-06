Steuern variieren von Ort zu Ort

Es stimmt, dass sich die Steuersätze für die Auszahlung von Vorsorgegeldern (Freizügigkeit, Pensionskasse, Säule 3a Säule 3a Dank Fonds vom Zinseszins profitieren ) je nach Wohnort extrem unterscheiden. Wenn sich zum Beispiel eine unverheiratete, konfessionslose Frau Vorsorgegeld in Höhe von einer Million Franken auszahlen lässt, entrichtet sie dafür in Adelboden BE fast 82'000 Franken Kantons- und Gemeindesteuern, in Beckenried NW aber weniger als 31'000. Dazu kommen an beiden Orten noch 23'000 Franken Bundessteuer.