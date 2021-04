Zu den Steuern: Bei einem Darlehen zahlen weiterhin die Eltern die Vermögenssteuer auf dem Betrag, das Kind kann ihn als Schuld abziehen. Bei Schenkung oder Erbvorbezug zahlt künftig das Kind darauf Vermögenssteuer, sofern es das Geld nicht ohnehin sofort ausgibt. Beide Parteien sollten die Schenkung in ihrer Steuererklärung deklarieren. Achtung: Nur bei Schenkungen von Eltern an ihre Kinder entfällt in aller Regel die Schenkungssteuer, bei anderen Verwandtschaftsgraden nicht. Dann kann es teuer werden.