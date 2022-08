Schuldner sollen besser geschützt werden

Inkassofirmen sind verpflichtet, einer Sanierung zuzustimmen, wenn die Gläubiger mit zwei Dritteln des Kapitals zustimmen. In David Gerbers Fall kam diese Zweidrittelmehrheit knapp nicht zustande. Seit Anfang Juni diskutiert das Parlament nun über ein Verfahren, das diese Ausgangslage verbessern und es Schuldnern erlauben soll, sich endgültig von den Schulden zu befreien. Damit will man verhindern, dass ihnen lebenslang der Lohn gepfändet Schulden Pfändung – was heisst das? wird und sie in die Sozialhilfe gedrängt werden.