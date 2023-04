Im Jahr 2022 wurden 15’009 Firmen- und Privatkonkursverfahren eröffnet. Im Vergleich zum Jahr 2021 sind das 6,6 Prozent mehr, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch mitteilte. Dieser Wert bewege sich auf hohem Niveau und ist doppelt so hoch wie der Durchschnitt der letzten fünf Jahre vor der Pandemie. Immerhin flacht die Welle aber langsam ab. Der Anstieg jetzt ist geringer als im Vorjahr.



Die stärksten nahm die Anzahl Konkurseröffnungen gegenüber 2021 in den Kantonen Tessin (+323), Bern (+222) und Zürich (+183) zu. Den grössten Rückgang registrierte das BFS in absoluten Zahlen in den Kantonen Waadt (-131) und Genf (-55).