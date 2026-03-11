Aber Halter hin oder her: Wenn Sie das Auto kaufen, werden Sie Eigentümerin und können es Ihrem Freund zur Verfügung stellen. Wenn das Fahrzeug dann trotzdem gepfändet wird, können Sie sich dagegen wehren. Natürlich müssen Sie aber aufgrund der finanziellen Probleme Ihres Freundes damit rechnen, dass er Ihnen das Geld nie mehr zurückzahlen kann.

