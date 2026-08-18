Im Verlauf des Verfahrens ergaben sich denn auch keine Indizien dafür, dass Kunz und Zanoni als Paar tatsächlich einen gemeinsamen Haushalt führen und den Alltag zusammen teilen. Allein die Tatsache, dass Anna Zanoni bei ihrer Abwesenheit ihre beiden Zimmer abschliesse und den Schlüssel mitnehme, sei ein Verhalten, «das klar gegen ein Konkubinat spricht», wie es im Urteil heisst.