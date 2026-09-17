Bei einem Wohnsitzwechsel muss gemäss Skos-Richtlinien die bisherige Unterstützungsgemeinde die materielle Grundsicherung für den ersten Monat am neuen Wohnort sicherstellen. Sprich: Grundbedarf, Miete und Krankenkasse.

Da Sie am 1. Juli umgezogen sind, ist somit noch die alte Gemeinde für die Kosten des gesamten Monats Juli zuständig. Diese Regelung dient dazu, der neuen Gemeinde Zeit für die Fallaufnahme zu geben und sicherzustellen, dass Sie trotz des Umzugs nicht ohne Geld dastehen.

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Erst ab August übernimmt dann die neue Gemeinde die laufenden Kosten. Dass Sie sich wegen Ihrer Gesundheit erst im August anmelden konnten, ändert an dieser Zuständigkeit für den Juli nichts.

Melden Sie sich umgehend bei Ihrer früheren Wohngemeinde, falls diese die Zahlung für Juli eingestellt hat, und verweisen Sie auf den Übergangsmonat. Die neue Gemeinde ist erst ab dem Zeitpunkt Ihrer dortigen Anmeldung für die Bezahlung der wirtschaftlichen Sozialhilfe zuständig.

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