Dass Kryptounternehmer Dadvan Yousuf Ärger mit Investoren und Geschäftspartnern hat, wissen wir seit Berichten von «Beobachter» und «Blick». Nun zeigt sich: Auch der Kanton Bern muss zu härteren Mitteln greifen. Vergangene Woche wurden im Schweizerischen Handelsamtsblatt ein Arrestbefehl und ein Zahlungsbefehl des Betreibungsamts Basel-Stadt publiziert, welches den Berner Steuerforderungen von rund 86’000 Franken nachgeht. In Basel liegen Yousufs blockierte Konten bei den Banken J. Safra Sarasin und UBS.