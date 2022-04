Ich sehe das anders. Das Steueramt will sicher nicht schnüffeln. Wenn es aber eine Veränderung des Vermögens feststellt, die es nicht nachvollziehen kann, wird es nachfragen, wie es dazu gekommen ist. Wer alle Einkommen und Vermögen deklariert, hat nichts zu befürchten.



Wenn Sie etwa vergessen haben, die ausgezahlte Säule 3a in der Steuererklärung aufzulisten, aber eine grosse Schenkung ausrichten und deklarieren, will das Steueramt wissen: Woher kommt das Geld?



Auch wenn Sie mit Ihrer Frau auf einer Weltreise waren, wird es feststellen, dass Ihr Vermögen geschrumpft ist. Bei Bedarf müssen Sie Auskunft geben, wie es dazu gekommen ist. Es ist besser, die geforderten Informationen zu liefern. Hier nützen Ihnen die Rechnung des Reisebüros oder die Kreditkartenabrechnungen mit den Details.