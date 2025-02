7. Verjährung

Auch für die Steuerbehörden gelten Fristen. Die sogenannte Veranlagungsverjährung soll die Ämter zwingen, die Steuerpflichtigen innert nützlicher Frist zu veranlagen, damit das Verfahren nicht in einer Schublade versinken kann. Die Veranlagung muss deshalb spätestens innert fünf Jahren nach Ablauf der Steuerperiode abgeschlossen sein. Die Frist beginnt am ersten Tag nach Ablauf der betreffenden Steuerperiode. Die Steuerrechnung muss in diesen fünf Jahren rechtskräftig geworden sein.