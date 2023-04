Allerdings zahlt die Unfallversicherung nur, wenn Sie sich verletzt haben und eine medizinische Behandlung nötig wurde. Wenn nur Sachschaden entstanden ist oder falls Sie nicht in Behandlung mussten, zahlt die Unfallversicherung die neue Brille nicht.Wenn Sie nicht erwerbstätig oder selbständig tätig sind, ist die Unfallversicherung Ihrer Krankenkasse zuständig. In der Grundversicherung sind solche Sachschäden allerdings nicht versichert. Möglicherweise haben Sie aber eine Zusatzversicherung Wertsachenversicherung Wertvolles richtig versichern , die sich an der neuen Brille zumindest beteiligt.