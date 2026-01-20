Grösster Schadenposten: Erwerbsausfall

Der grösste finanzielle Schaden entsteht für die jungen Menschen, wenn sie wegen der Silvesternacht nie ins Erwerbsleben einsteigen oder nur teilweise arbeiten können. Etwa eine Schülerin, die nächstes Jahr die Matura gemacht hätte. Sie bekommt zwar eine Rente der Invalidenversicherung (IV). Doch als Akademikerin hätte sie viel mehr verdient als die IV-Rente von rund 1700 Franken pro Monat. Das ist die Minimalrente von 1260 Franken plus der Zuschlag für Frühinvalide.