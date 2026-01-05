Die Berichterstattung sorgte in Luzern für einen Aufschrei. Doch die Empörung richtete sich eben nicht gegen die Neubad-Betreiber. Sondern gegen mich. Ich erhielt mehrere anonyme Mails mit Beschimpfungen. Einer schrieb, ich sei in der Kulturszene nun eine Persona non grata. Ein anderer erteilte mir «Hausverbot». Ich solle es nicht wagen, das Neubad je wieder zu betreten. Ein Dritter erinnerte mich freundlich daran, dass ich auch schon mal in einem illegalen Club Gast gewesen sein soll – ob mein Chef davon wisse?