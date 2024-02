Fall 3: Ins Parkhaus gefahren. Grosseinkauf gemacht. Kratzer an der Seitentür entdeckt.

Für Parkschäden wie Kratzer am Auto springt möglicherweise eine bestehende Vollkaskoversicherung ein. Wer die nicht hat, muss selber blechen. In der Grunddeckung der Teilkaskoversicherung sind solche Schäden nämlich nicht gedeckt. Ausser mit einem Zusatz, einer Parkschadenversicherung. Aber auch die lohnt sich nicht immer. Die Prämien sind hoch, und ältere Fahrzeuge lassen sich häufig gar nicht versichern.



Tipp: Wenn keine Versicherung einspringt, können Sie sich an den Nationalen Garantiefonds wenden. Er übernimmt Parkschäden in der Schweiz und Liechtenstein, die auf öffentlich zugänglichen Verkehrsflächen durch andere Motorfahrzeuge, Anhänger oder Radfahrer verursacht wurden und bei denen der Schädiger nicht ermittelt werden kann.