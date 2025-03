So steht es im Gesetz. Eine schöne Idee, doch in der Realität kann es Probleme geben: Was soll ich tun, wenn mir der Übeltäter nicht sagen will, ob er bei Allianz, Generali oder Mobiliar versichert ist? Da hilft nur eines: alle Anbieter abklappern. Immerhin gibt es die Beobachter-Vorlagen für Schreiben an die Versicherungen. In den Informationen zu den Quellen für diesen Artikel finden Sie zudem die Kontaktformulare einiger Versicherungen.